X-Com обеспечил оптимальные условия эксплуатации ИТ-инфраструктуры «Аби Продакшн»

X-Com объявила о завершении проекта модернизации климатического комплекса серверного помещения компании «Аби Продакшн», специализирующейся на разработке программного обеспечения.

«Аби Продакшн» входит в состав группы Abbyy. Ключевые бизнес-процессы, а также внутренние и внешние коммуникации сотрудников реализуются на базе корпоративной информационной системы.

Для создания оптимальных климатических условий работы инфокоммуникационного оборудования в режиме 24/7/365 компании потребовалась замена системы охлаждения серверного помещения. Подрядчиком по проекту выступил «X-Com│Системный интегратор», чей проектный портфель включает ряд решений такого рода, разработанных для коммерческих компаний и организаций госсектора.

Специалисты X-Com провели тщательный предпроектный аудит действующей системы кондиционирования ИТ-комплекса заказчика. Исходя из данных о мощности оборудования, расположенного в серверном помещении, а также о количестве тепла, выделяемом им в предельных режимах нагрузки, заказчик выбрал установку потолочной сплит-системы Daikin RR100BV Nord-40T/ FAQ100B, адаптированной к эксплуатации в зимних условиях. Кроме того, заказчику потребовалась установка дополнительной системы охлаждения, а обследование магистрали ранее установленной климатической системы показало необходимость дренажных проточных помп. В ходе проекта помпы были заменены на новые Sauermann Si-2750.

В результате заказчик получил климатический комплекс, гарантирующий оптимальные условия эксплуатации его оборудования круглый год. Проект выполнен специалистами X-Com под ключ, от формулировки задачи и разработки проекта до финального тестирования и сдачи решения в эксплуатацию. Портфель сервисных услуг X-Com обеспечит заказчику профессиональное обслуживание системы, а также ее гарантийный и срочный ремонт.