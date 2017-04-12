Вектор BPM смещается с управления процессами к процессному управлению

Все современные тенденции тесно связаны с BPM – этот тезис наиболее точно отражает содержание прошедшей 11 апреля конференции «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы». Широкий спектр вопросов, обсуждаемых участниками мероприятия, касался не только вопросов оптимизации отдельных процессов, но и захватывал более широкую область – повышение эффективности деятельности организации в целом.

BPM в нашей стране становится более зрелым. «Методы оптимизации не ограничиваются «чистой» автоматизацией, а сочетают автоматизацию с Lean, Six Sigma и другими управленческими методологиями и являются базисом для постоянного совершенствования», – подчеркнул Александр Савич, директор по консалтингу IBS.

Традиционно об успехах в управлении бизнес-процессами наиболее активно рассказывают представители среднего и крупного бизнеса. Принято считать, что BPM имеет наибольший потенциал именно там. Прошедшая конференция показала, что большой интерес к процессному управлению проявляют и госструктуры. И не смотря на то, что их процессы не имеют приставки «бизнес», они так же нацелены на повышение эффективности управленческого аппарата, повышения удовлетворенности потребителей и снижение затрат.

Неожиданным для многих стал поворот в сторону малого и даже семейного бизнеса – области, в которой применение BPM раньше считалось неоправданной роскошью. Владимир Репин, руководитель проекта FineXpert, показал, какие преимущества потенциально даст применение BPM для таких форм бизнеса, и что это не так недоступно, как принято считать. Расширение практики BPM в России еще раз подтвердило актуальность темы процессного управления и большой интерес к ней со стороны потребителей.

