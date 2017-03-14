«Яндекс» открыл набор в проект для начинающих разработчиков и дизайнеров «Мобилизация»

Компания «Яндекс» открыла новый набор в проект «Мобилизация», который объединяет бесплатные школы для начинающих разработчиков, менеджеров и дизайнеров, желающих создавать мобильные продукты. Проект стартует 3 июля и продлится до 23 сентября, сообщили CNews в «Яндексе».

В рамках проекта будут работать четыре школы: «Школа разработки интерфейсов», «Школа менеджмента», «Школа мобильной разработки» и «Школа мобильного дизайна». На первом этапе слушатели каждой школы будут заниматься отдельно. Их ждут лекции и семинары специалистов «Яндекса» и других компаний. Затем участники, дошедшие до второго этапа, объединятся в команды и начнут работать над учебными проектами. В каждую команду войдут слушатели из разных школ. Итогом их работы должен стать прототип мобильного сервиса или приложения.

Занятия будут проходить в Москве, но участвовать в проекте могут и жители других городов. Иногородним слушателям «Яндекс» оплатит дорогу и проживание. Для участия в «Мобилизации» нужно поступить в одну из четырёх школ, условия приёма у каждой свои. Подробности можно узнать на сайте проекта www.yandex.ru/mobilization.

Яндекс проводит «Мобилизацию» второй раз. В прошлом году в проекте участвовали 126 человек из 25 городов. До финала дошли более 90 участников, 49 из них после окончания проекта были приглашены на работу в «Яндекс».