Предварительная версия облачной платформы Microsoft Azure Stack TP3 доступна для загрузки

Microsoft представила последнюю предварительную версию (ТР3) для платформы Azure Stack, которая уже доступна для загрузки. как рассказали CNews в компании, обновление содержит улучшения в инфраструктуре и настройках безопасности платформы. Кроме того, новые функции позволяют работать даже в местах, где отсутствует подключение к Azure.

Новые функции, представленные в Azure Stack ТР3, касаются инфраструктуры, безопасности и подключения и дополняют функциональность платформы. Обновление позволяет компаниям экономить на приобретении программного обеспечения и пользоваться самой современной версией платформы с оплатой по мере использования.

Создание инновационных приложений с помощью облачных технологий имеет важнейшее значение для организации, которые работают с гибридной облачной средой. Azure Stack обеспечивает такую же гибкость и потенциал для разработки приложений, как и облачная платформа Azure. А последнее обновление обеспечивает как минимум три уникальных гибридных облачных сценария для организаций, стремящихся создать новые приложения или обновить существующие в облаке, локальной или гибридной среде.

Новая тестовая сборка обеспечивает возможность развертывания с ADFS, поддержку наборов масштабирования (Azure Virtual Machine Scale Sets) и виртуальных машин серии D, а также возможность добавлять в Azure Stack решения из Azure Marketplace. Кроме того, теперь компании могут развертывать и создавать шаблоны с временными дисками, совместимые с Azure, а также использовать расширенные возможности управления инфраструктурой.

В ближайшее время станут доступны также Azure Functions, Blockchain, Cloud Foundry, а также шаблоны Mesos.