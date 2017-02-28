 

Система «Лидер» признана соответствующей законодательству Казахстана о платежных системах

Бизнес Законодательство ИТ в банках
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, Текст: Татьяна Короткова

Платежная система «Лидер» выполнила требования закона республики Казахстан «О платежах и платежных системах» и была включена в реестр систем, имеющих право оказывать платежные услуги на территории страны. Об этом CNews сообщили в «Лидере». Реестр опубликован на сайте Национального банка республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

Как отмечается, платежная система «Лидер» работает в Казахстане с 2008 г. и сотрудничает с банками республики. Клиентами системы стали миллионы граждан Казахстана и других стран, у которых есть возможность отправлять и получать денежные переводы в любом пункте партнерской сети системы «Лидер» на всей территории страны.

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