Система Amber CRM интегрирована с городским информационным сервисом 2ГИС

Компания «Хок Хаус Интегрэйшн» (Hawk House Integration), разработчик инновационных автоматизированных решений, объявила об интеграции собственной разработки Amber CRM с городским информационным сервисом 2ГИС. Команды Amber и 2ГИС объединили свои усилия и ресурсы и выпустили интеграционное решение, предоставляющее возможность генерации лидов по базе 2ГИС непосредственно из самой системы Amber CRM, сообщили CNews в «Хок Хаус Интегрэйшн».

Amber — программная платформа со встроенным модулем CRM, которая помогает централизованно управлять клиентами, контактами, сделками, выявлять проблемные места в продажах и сокращать число отказов от сделок, повышать результативность менеджеров, работающих с клиентами, контролировать продажи и выполнение планов, оценивать эффективность маркетинговых инструментов и др.

В свою очередь, 2ГИС — это подробный и актуальный электронный справочник организаций, объединенный с картой города. Справочник содержит только проверенные данные более чем 1 275 000 организаций: адреса, телефоны, e-mail, сайты, часы работы. На картах 2ГИС обозначены все основные типы зданий и городских территорий. и все объекты кликабельны.

По словам представителей «Хок Хаус Интегрэйшн», Amber CRM продолжает наращивать инструментарий, помогающий бизнесу увеличивать продажи. Благодаря интеграции с 2ГИС у пользователей Amber появились новые возможности: находить потенциальных клиентов по интересующему региону и профилю деятельности; заносить найденные записи в Amber CRM, назначать ответственного менеджера, ставить задачи по исполнению и контролировать выполнение; проверять потенциальных клиентов на достоверность контактной информации, снижая риски при заключении сделок. Благодаря тому, что в сервисе 2ГИС представлена только проверенная справочная информация об организациях, пользователи Amber CRM имеют возможность создавать «чистую» базу своих будущих клиентов.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо: составить выборку в разделе «Генерация холодных лидов», указав интересующие рубрики и регионы; оценить объем и качество данных; оплатить выбранное количество записей; закачать новые лиды в систему, распределив их между менеджерами, и создать массовую задачу с точными сроками выполнения.