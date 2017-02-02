Банк «Точка» запустил бизнес-виджет для iOS

Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») запустил виджет для ОС iOS. Он позволяет быстро получить информацию об остатках по счетам и последним событиям, сообщили CNews в «Точке».

Есть два режима виджета: в сокращённом показываются остатки по всем счетам и компаниям; в полном режиме предприниматель видит ещё три последних события по каждому счету и количество платежей, подготовленных на подпись.

«Очень удобно: бухгалтер приготовила несколько платёжек, они ждут подписи. Предприниматель видит их появление и количество в виджете, одним движением пальца смахивает экран, “проваливается” в приложение, вводит код доступа и в пару касаний подписывает документ», — рассказала Мария Швецова, руководитель digital-направления «Точки».

По её словам, чтобы установить виджет, нужно просто зайти в раздел «Виджеты» и добавить из выпадающего списка приложение «Точка».

«Эта новинка позволяет практически на бегу решать бизнес-вопросы. Клиентам “Точки” также доступна функция 3D Touch, с помощью которой можно посмотреть остатки по счетам и быстро вызвать основные действия: чат с банком, новый платеж и выставление счёта», — добавила Мария Швецова.