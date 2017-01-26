Mitsubishi Electric разработала тонкого робота для ремонта силовых генераторов

Mitsubishi Electric объявила о завершении разработки робота-инспектора толщиной всего 19,9 мм. Как рассказали CNews в компании, робот способен выполнять техническое обслуживание электрогенератора, проходя через узкий зазор между ротором и статором. Робот экономит средства и время на техническое обслуживание и повышает работоспособность и коэффициент готовности силовых генераторов.

Традиционно техническое обслуживание генератора проводится раз в четыре года и длится более 30 дней. Такой срок частично обусловлен необходимостью демонтировать ротор для осмотра. Энергетические компании стремятся сократить процедуру технического осмотра и увеличить точность контроля для снижения времени простоя генераторов. Ультратонкий робот от Mitsubishi Electric устраняет необходимость демонтажа ротора, позволяет реже проводить обслуживание и сокращает его продолжительность всего до шести дней.

Благодаря высокой точности работ, эксплуатирующие организации могут реже и быстрее проводить инспекции и не хранить запасные части, в которых больше нет необходимости. Новый робот от Mitsubishi Electric сократит общие затраты на техническое обслуживание и увеличит надежность и коэффициент готовности силовых генераторов.

Толщина обычных роботов, с помощью которых проводят техническое обслуживание, — около 30 мм. Такие роботы не применимы для технического обслуживания примерно трети установленных силовых генераторов Mitsubishi Electric.

Новый ультратонкий робот-инспектор от Mitsubishi Electric рассчитан на движение в узком пространстве между ротором и статором генератора для точного технического контроля, включая оценку плотности посадки пазовых клиньев статора, подробный внешний осмотр и контроль изоляции сердечника.

Новый робот состоит из гусеничного шасси и плоской пластины, обеспечивающей тонкий профиль робота (19,9 мм) и низкий уровень вибраций для точного сбора данных. Робот способен выполнять технический контроль на всех генераторах средних и крупных размеров производства Mitsubishi Electric.

Робот оснащен простукивающим механизмом собственной разработки Mitsubishi Electric с компактным кулачком, способным создавать усилие удара в 10 раз сильнее обычного механизма. При контроле простукиванием используется оригинальная технология анализа вибраций для точного распознавания пяти уровней плотности посадки пазовых клиньев статора — обычные роботы различают лишь три уровня.

В Японии и других странах принято решение по выдаче патента на ходовой механизм и двух патентов на определение плотности посадки пазовых клиньев статора.