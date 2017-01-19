«Ростелеком» завершил приём заявок на конкурс «Классный интернет»

Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет», проводившийся в 2016 г., который был посвящён профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий. Всего на конкурс поступило 167 интернет-проектов, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Самой популярной номинацией стала «ИТ-Выбор профессии», в рамках которой 40% участников предоставили на конкурс работы, использующие различные интернет-технологий в процессе взаимодействия учащихся и потенциальных работодателей: бизнес-структурами, подготовительными курсами, приёмными комиссиями вузов и т.д.

Работы в номинации «ИТ-Общение», позволяющие школьникам получать профессиональные умения и навыки непосредственно друг от друга и от непосредственных носителей этих профессиональных знаний посредством обучения через интернет, составили 31%.

Остальные 29% работ пришлись на номинацию «ИТ-Помощь», в рамках которой были представлены проекты, выходящие за рамки школьной жизни, стимулирующие участие учеников в совместном решении проблем города и общества, в ходе чего участники проектов приобретают навыки, которые смогут быть полезны им в будущем.

Самыми активными стали учащиеся из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (23%) и Приволжского федерального округа (22%).

Теперь экспертному жюри предстоит выбрать 30 проектов-финалистов, из которых будут выбраны 3 проекта-победителя.

Финалисты будут объявлены 1 февраля, а выбор победителей состоится 1 марта.