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Подходите к трансформации комплексно

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Дмитрий Елин

руководитель облачной дистрибуции MONT

Цифровая трансформация — это не просто автоматизация бизнес-процессов. Для ее успешной реализации необходим комплексный подход: после аудита, результатом которого станет оценка текущей ИТ-инфраструктуры и рекомендации по ее апгрейду, начинаются параллельные шаги по внедрению и интеграции систем учета и аналитики данных, электронных помощников-чатботов, обучению сотрудников работе с новой ИТ-инфраструктурой, новыми инструментами маркетинга и т.д.

Чтобы успешно реализовывать сложные задачи по цифровой трансформации бизнеса, необходимо «держать руку на пульсе» технологических и бизнес-трендов, обладать обширной технической экспертизой и компетенциями, владеть инструментарием диджитал-маркетинга и располагать командой грамотных и опытных специалистов.

MONT как VAD-дистрибьютор накопил большой опыт в трансформации модели бизнеса и передачи этого практического опыта своим партнерам. Чтобы предоставлять лучшие решения, способные обеспечить нашим партнерам конкурентное преимущество на рынке, MONT постоянно совершенствуется, наращивает собственную техническую экспертизу. И на сегодняшний день MONT по праву может считаться центром компетенций, способствующим росту технической и бизнес-экспертизы партнеров и клиентов.

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