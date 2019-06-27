Цифровизация – не замена реальных бизнес-процессов, а дополнение к ним

Михаил Степанюк

директор департамента ПО компании Merlion

Чтобы получить максимальный эффект от цифровой трансформации (сегодня стало принято называть ее технологиями с использованием искусственного интеллекта) нужно осознать две вещи. Первая: цифровые технологии и искусственный интеллект – это не панацея, не лекарство от всех болезней и проблем, которые есть на рынке и в конкретной компании. Вторая: цифровизация не является заменой реальных бизнес-процессов, а служит дополнением к ним. Исходя из этих двух базовых принципов, можно эффективно выстраивать процесс цифровизации любого бизнеса.

При этом необходимо помнить, что если рассматривать цифровизацию, как некое цифровое лекарство для бизнеса, то у него есть не только ограничения в применении, но и побочные эффекты. А именно: искусственный интеллект способен допускать не меньше ошибок, чем человек. А где-то даже и больше, поскольку ИИ менее гибок, так как сегодня он жестко привязан к алгоритмам, прописанным человеком. Возможно, что-то изменится с появлением реально работающих квантовых компьютеров, но сегодня выбор искусственного интеллекта и его обучение – это четко прописанные правила, заложенные в определенной модели. Строгие правила, по которым действует ИИ, позволяет людям довольно успешно манипулировать любым рынком, где оперируют машины. Это неоднократно было доказано на примере различных бирж. В финансовой отрасли первые этапы цифровизации прошли раньше, чем во многих других индустриях. Сложился определенный опыт взаимодействия человека и его компьютерного помощника (ИИ). И опыт этот показал, что искусственный интеллект сегодня эффективен именно как исполнитель. Рассчитывая на большее и предоставляя ИИ большую автономию, чем необходимо, вы повышаете риски, связанные с неидеальностью компьютерных алгоритмов (написанных человеком), а также с желанием рынка использовать эти несовершенства в своих целях.

Отсюда, собственно, вытекает второй принцип эффективной цифровизации – гармоничное встраивание компьютерных технологий и искусственного интеллекта в реальные бизнес-процессы. То есть в те, где так или иначе участвуют люди: производители и потребители, партнеры и конкуренты. И в плане конкуренции стоит отдавать себе отчет в том, что компьютерным технологиям конкурентов мы противопоставляем свои собственные, а компетенциям людей – знания и опыт своего персонала и свой собственный. Поэтому, как не стоит человеку конкурировать с компьютером в плане скорости и точности вычислений, так и не нужно рассчитывать победить каким-то ИТ-инструментом своего живого конкурента. Он, как минимум, способен применить аналогичное оружие.