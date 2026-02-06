Почти подходит для секса. Создан уникальный теплый человекоподобный робот – на ощупь как человек. Видео

В Китае создан антропоморфный робот Moya, отличительная особенность которого в том, что он теплый, буквально. Он может поддерживать свою температуру на уровне 36 градусов. Выглядит он как человек, у него есть мимика, он может устанавливать зрительный контакт, ходить, взаимодействовать с людьми и предметами и поддерживать диалог. Использование Moya в интимном плане пока не предусмотрено. Начало продаж запланировано на вторую половину 2026 г.

Почти как настоящий

В Китае состоялась презентация новейшего человекоподобного робота Moya, который, в теории может почти во всем заменить человека. С ним можно общаться, он умеет поддерживать зрительный контакт, ходить, говорить, а также у него есть мимика, то есть он умеет выражать эмоции.

Но главное его отличие от других роботов – он теплый. Робот Moya выглядит как длинноволосая девушка, а его искусственная кожа, во-первых, на ощупь как настоящая, во-вторых, теплая.

Moya умеет поддерживать собственную температуру на уровне 32-36 градусов Цельсия, чтобы еще меньше отличаться от человека. Дополнительное сходство ему придает внутренняя конструкция – разработчики сделали ему искусственную грудную клетку с ребрами, а также систему имитации кожи, мышц и подкожного жира.

За этим проектом стоит шанхайский стартап в области робототехники DroidUp, также известный как Zhuoyide. Компания позиционирует Moya как «первый в мире высокотехнологичный бионический робот, который глубоко интегрирует человеческую эстетику и передовые человекоподобные движения».

С такой внешностью легко представить, что Moya, внешне привлекательный и настраиваемый человекоподобный робот, будет сексуализирован, пишет издание InfoHighTech. Однако разработчики надеются, что человечество найдет ему более полезное применение. К примеру, такие роботы могли бы использоваться для ухода за пожилыми людьми, отмечают они. О наличии в конструкции Moya возможности взаимодействия с ним в интимном плане разработчики ничего не говорят.

видеоролик с YouTube-канала ShanghaiEye

Стартап DroidUp намерен начать продажи Moya ближе к концу 2026 г. Минимальная предварительная цена – $173 тыс. или около 13,3 млн руб. по курсу ЦБ на 6 февраля 2026 г. Целевые клиенты – медицинские и образовательные учреждения.

Разнополый робочеловек

По словам представителей DroidUp, основу Moya составляет специализированная модульная бионическая платформа. За счет нее робот «может быть сконфигурирована с большой гибкостью, что позволяет ей демонстрировать различные гендерные характеристики и внешность».

Иными словами, нынешний облик Moya – это лишь презентация возможностей. Робот может имитировать как женскую, так и мужскую фигуру, да и в целом выглядеть по-разному.

youtube / ShanghaiEye Внутренняя конструкция

Отдельный акцент разработчики сделали на внутренней и внешней конструкции головы робота. Они утверждают, что добились того, чтобы «лицо» робота могло выражать широкий спектр эмоций – от радости и гнева до грусти и счастья, «с естественной грацией во взгляде».

Совсем чуть-чуть преувеличить

В DroidUp заявляют, что внутри Moya есть особая система управления двигательной активностью, за счет которой движения робота при ходьбе и поворотах «плавные и элегантные, что разрушает традиционный, жесткий образ человекоподобных роботов». Однако это не совсем так, пишет французское издание InfoHighTech.

Cоздатели утверждают, что Moya имитирует человеческую походку на 92%. Однако на видео отчетливо видны оставшиеся 8% – ходит Moya далеко не так естественно, как люди. В InfoHighTech сравнили ее походку с тем, как двигаются девушки, впервые надевшие каблуки.

Компенсация недостатков

На нынешнем этапе развития навык ходьбы – далеко не самая сильная сторона Moya. Разработчики явно больше вложились в навык невербальной коммуникации – зрительный контакт движения головой, микровыражения «лица», улыбку и пр. За счет этого с ним становится проще взаимодействовать – благодаря перечисленному он более человекоподобный.

youtube / ShanghaiEye Фигура у робота очень человекоподобная

Moya «видит» все, что происходит вокруг него. В зрачках глаз, очень похожих на человеческие, спрятаны камеры, а обрабатывает увиденное встроенный искусственный интеллект.

За счет связки нейросети и двух камер робот Moya способен взаимодействовать с людьми, которые попадают в поле его искусственного зрения. Притом делать это он может в режиме реального времени. Это подразумевает, в том числе, и мимику на «лице».

Разработчики специально оснастили Moya системой поддержания температуры кожи в пределах 32-36 градусов Цельсия. Сделано это, чтобы на ощупь робот как можно меньше отличался от человека.

Обрадовались не все

Как пишет InfoHighTech, во время презентации робот Moya вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Понравился он далеко не всем.

Одни сравнили Moya с призраком, другие – с человекоподобными андроидами из популярного сериала «Мир Дикого Запада» («Вестворлд», Westworld). Но в подавляющем большинстве комментариев упоминается эффект «зловещей долины».

Этот термин подразумевает чувство дискомфорта или в некоторых случаях страха, возникающее у многих людей при взаимодействии с человекоподобными объектами. Это могут быть манекены, антропоморфные роботы и пр.