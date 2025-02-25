Росреестр ищет новый ЦОД в Москве. На аренду выделяют сотни миллионов

Росреестр ищет себе новый ЦОД для размещения ведомственных веб-сервисов. На эти цели ведомство выделило 275,9 млн руб.



ЦОД для Росреестра

Как выяснил CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) ищет новый центр обработки данных (ЦОД) в Москве для размещения своих веб-сервисов. На эти цели ведомство выделило 275,9 млн руб.

Цель проекта — обеспечить бесперебойную работу электронных сервисов в режиме 24/7 и повысить доступность государственных услуг для граждан и организаций.

Проект направлен в том числе и на совершенствование таких сервисов, как «Личный кабинет правообладателя», мобильное приложение Росреестра, ФИС «Дальний Восток» и системы межведомственного взаимодействия.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 17 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе ведомство принимает до 5 марта. Поставщика вычислительных мощностей выберут 12 марта.

Telegram-канал Росреестра Росреестр ищет новый ЦОД за 275 миллионов

Росреестр является государственным органом, осуществляющим учет и регистрацию прав на недвижимое имущество на территории России. Росреестр ведет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), обеспечивает актуализацию данных в нем и предоставляет информацию из реестра физическим и юридическим лицам, а также органам власти. Это необходимо для защиты прав собственности и законных интересов граждан и организаций.

Веб-сервисы Росреестра разработаны с целью улучшения информирования граждан о деятельности ведомства. Они предоставляют доступ как к информационным интернет-ресурсам, так и к государственным услугам Росреестра в электронном виде, что делает их более удобными и доступными для всех пользователей.

Подробности тендера

Согласно техническому заданию, исполнитель обязан предоставить ресурсы центра обработки данных (ЦОД) в Москве, отвечающего стандартам ГОСТ Р 58811-2020.

В документах подробно описаны характеристики оборудования центра обработки данных (ЦОД). Основу инфраструктуры составят серверы, оснащенные процессорами x86-64 с тактовой частотой не менее 2,1 ГГц на ядро.

Каждый физический сервер виртуализации будет иметь 32 ядра центрального процессора, 512 ГБ оперативной памяти и два интерфейса 10 Gigabit Ethernet для высокоскоростного подключения к локальной сети. Для интеграции с системами хранения данных предусмотрены порты Fibre Channel со скоростью 16 Гбит/с.

Платформа виртуализации сможет поддерживать до 254 виртуальных процессоров (vCPU) на одной машине и неограниченный объем виртуальной памяти (vRAM), обеспечивая гибкое распределение ресурсов между различными контурами веб-сервисов.

Дисковая подсистема будет основана на массивах с резервированием N+1. Для высоконагруженных задач будут использоваться SSD-накопители с производительностью 4500 IOPS на 1 ТБ, а для стандартных операций — SAS-диски (250 IOPS на 1 ТБ).

Не первый подобный тендер

Ранее CNews уже сообщал о подобных тендерах Росреестра. Так, в середине апреля 2024 г. для обеспечения бесперебойной работы Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и удобства пользователей ведомство планировало перенести ЕГРН в новые центры обработки данных. ЦОД должен был соответствовать уровню не ниже Tier 3. На реализацию этого проекта выделяли 1,7 млрд руб.

Уже в ноябре того же года Росреестр выделял 130 млн руб. на поиск ЦОДа в Москве и размещение там своих сервисов. В техническом задании к данному тендеру Росреестр указал, что новый ЦОД понадобился для повышения качества информирования граждан о деятельности ведомства.

В марте 2023 года Росреестр объявил тендер на выбор центра обработки данных для размещения своих веб-сервисов. Начальная стоимость контракта составила 256 млн руб. Победителем тендера была признана российская компания ООО «Сервионика», входящая в состав холдинга «Т1».

В марте 2024 года Росреестр столкнулся с необходимостью увеличения вычислительных мощностей. В результате был заключен государственный контракт также с «Сервионикой» на сумму 342 млн руб.