Компания Yadro запускает бесплатные онлайн-курсы для студентов

Yadro открывает набор на бесплатные практические курсы для студентов, заинтересованных в изучении современных подходов к разработке, созданию своего собственного проекта с нуля и работе с опытными инженерами.



Подробности программы

Студенты старших курсов и выпускники вузов могут записаться онлайн-курсы компании Yadro. В 2024 году компания обучила более 70 студентов, лучшие из которых пополнили команду в качестве стажёров и младших инженеров.

Принять участие в курсах можно из любого города, так как они проходят в онлайн-формате или в офисе компании. Обучение будет идти на протяжении 8-10 недель в зависимости от выбранного направления.

В 2025 году открыты четыре трека:

Верификация систем на кристалле

DevOps

Разработка микросервисных приложений на Golang

Программирование микроконтроллеров RISC-V

Авторы курсов — инженеры Yadro. На протяжении всего обучения они будут помогать студентам с разработкой проекта, проводить code review и учить их самостоятельно решать инженерные задачи.

Студенты старших курсов и выпускники вузов могут записаться онлайн-курсы компании Yadro





Эти программы будут особенно полезны студентам старших курсов и выпускникам вузов, которым интересно разработать свой собственный проект для портфолио.

Лучших студентов пригласят на стажировку в компанию.

Подать заявку можно на сайте. Прием заявок открыт до 16 января 2025, а первое занятие пройдет в середине февраля.