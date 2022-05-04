Microsoft поломала создание скриншотов в Windows 10

Остались без скриншотов

Microsoft косвенно признала наличие проблем в работе инструмента для сохранения снимков экрана Snip & Sketch («Фрагмент и набросок»), родного для операционной системы Windows 10.

По данным портала поддержки Microsoft, пользователи жалуются на то, что Skip & Sketch может «отказываться» делать снимок или вовсе не запускаться по нажатию Win + Shift + S. Это стандартная комбинация клавиш, привязанная к запуску приложения в Windows 10 и его улучшенной версии в Windows 11. Важно отметить, что вероятный баг затрагивает конкретную нативную программу, при этом не лишая пользователя возможности создавать скриншоты с помощью других инструментов сторонних разработчиков.

Некорректная работа приложения в ряде случаев наблюдается после установки накопительного обновления KB5010342, выпущенного американской корпорацией 8 февраля 2022 г, и более свежих.

Microsoft смогла поломать собственный инструмент для создания скриншотов

По информации профильного портала Windows Latest, 28 апреля 2022 г. Microsoft обновила перечень известных проблем патча KB5012599 от 12 апреля 2022 г. на собственном портале поддержки, включив в него неработоспособность поставляемой вместе с ОС утилиты.

Исправления нет. Патча придется подождать

Microsoft не называет конкретной даты устранения ошибки, отмечая лишь, что в компании сейчас заняты ее изучением. Более детальную информацию разработчики обещают публиковать по мере ее появления. Каких-либо указаний по решению и временному обходу проблемы Microsoft не предлагает.

Специалисты Windows Latest считают, что исправление вряд ли выйдет в предстоящий «патчевый вторник» (Patch Tuesday) – день выпуска регулярных обновлений для программных продуктов Microsoft, который, как правило, приходится на второй или четвертый вторник месяца. Однако существует вероятность увидеть внеочередной патч, решающий эту и другие проблемы, в конце мая 2022 г.

Как отмечает источник, это не первый случай, когда приложение разработки Microsoft отказывается работать в собственной операционной системе корпорации, в частности в 2021 г. все ту же утилиту Snip & Sketch затронула похожая проблема, однако тогда разработчики оперативно выпустили исправление.

Другие проблемы

Среди прочих известных Microsoft проблем апрельского патча для Windows 10 также следует отметить невозможность использования дисков восстановления системы, созданных в «семерке» – подобная функциональность предусмотрена Microsoft. Данный баг уходит корнями в набор обновлений ОС от 11 января 2022 г. и Microsoft по-прежнему его не устранила.

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В середине апреля 2022 г. CNews писал о том, что установка последних на тот момент пакетов обновлений Windows 10 и 11 привела к неработоспособности некоторых веб-браузеров.

Попытка запустить Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox, входящие в пятерку самых популярных интернет-обозревателей мира, приводила к возникновению странной ошибки. В проблеме, вероятно, были виноваты антивирусы, в частности, продукты компании Eset.

Краткая история Snip & Sketch

Приложение Snip & Sketch позволяет создавать скриншоты экрана Windows 10 или его отдельных фрагментов. Кроме того, пользователям вспомогательной программы доступен простой графический редактор, который, к примеру, дает возможность добавить пояснительные подписи и стрелки к ранее сделанному скриншоту, сохранить результат на диск или передать его сторонней программе для дальнейшей обработки.

Инструмент впервые появился в составе фирменной операционной системы Microsoft с выходом Windows Vista в 2002 г. Изначально он назывался Snipping Tool («Ножницы») и именно под этим именем впоследствии кочевал из версии в версию, однако не попал в состав «Windows 7: Домашняя базовая» и «Windows 7: Начальная».

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В осеннем релизе 2018 г. Windows 10 1809 утилита появился аналог утилиты под именем – Snip & Sketch – в виде самостоятельного универсального (UWP) приложения, которое обновлялось через магазин Microsoft Store. При этом оригинальный Snipping Tool из Windows 10 удален не был.

В Windows 11, начиная с инсайдерской сборки от 12 августа 2021 г., присутствует переработанная версия инструмента, выпущенная под старым именем – Snipping Tool, но объединившая в себе особенности обеих версий, представленных в поздних релизах Windows 10. От классического приложения новинка унаследовала лаконичный интерфейс и имя, от нового – расширенную функциональность.