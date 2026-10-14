«Микроконтроллер Optimal+ выходит на рынок»: кооперационная сессия НТЦ «Модуль» и АКРП
29 октября Научно-технический центр «Модуль» и АКРП-Консорциум дизайн-центров проведут кооперационную сессию «Микроконтроллер Optimal+ выходит на рынок». Сессия пройдет при поддержке ФГБУ «ВНИИР».
В ходе мероприятия будет презентован новый продукт НТЦ «Модуль» - универсальный микроконтроллер Optimal+. Участники смогут напрямую задать вопросы экспертам «Модуля», пообщаться с проектными дистрибьюторами.
Участие в мероприятии бесплатное.
Форматы участия: очное/онлайн.
Программа мероприятия/регистрация на онлайн-участие
Регистрация на очное участие
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