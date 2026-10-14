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«Микроконтроллер Optimal+ выходит на рынок»: кооперационная сессия НТЦ «Модуль» и АКРП

29 октября Научно-технический центр «Модуль» и АКРП-Консорциум дизайн-центров проведут кооперационную сессию «Микроконтроллер Optimal+ выходит на рынок». Сессия пройдет при поддержке ФГБУ «ВНИИР».

В ходе мероприятия будет презентован новый продукт НТЦ «Модуль» - универсальный микроконтроллер Optimal+. Участники смогут напрямую задать вопросы экспертам «Модуля», пообщаться с проектными дистрибьюторами.

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Участие в мероприятии бесплатное.

Форматы участия: очное/онлайн.

Программа мероприятия/регистрация на онлайн-участие

Регистрация на очное участие

Рекламаerid:2W5zFJuSbVTРекламодатель: АО НТЦ "Модуль"ИНН/ОГРН: 7714009178 /1037739187892Сайт: www.module.ru

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