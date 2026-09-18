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«Авто.ру» запустил ИИ-ассистента, который подскажет, как усилить объявление

«Авто.ру» запускает новый инструмент для частных продавцов — блок «Рекомендация от Авто.ру AI» в личном кабинете. Теперь платформа не просто размещает объявление, а дает персонализированные советы, которые помогают повысить доверие покупателей и улучшить видимость предложения в поиске. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Многие частные продавцы сталкиваются с одной и той же проблемой: даже хороший автомобиль может подолгу ждать своего покупателя. Причина зачастую кроется в деталях, которые кажутся незначительными, но напрямую влияют на результат. Продавец может указать завышенную цену, не загрузить фото салона или не отметить уникальные опции из комплектации, которые вызывают особенный интерес у покупателей. В результате объявление постепенно теряет позиции в выдаче, а шансы на контакт снижаются. При этом более 30 % покупателей изучают профиль продавца ещё до первого сообщения — и отсутствие данных здесь становится серьёзным барьером при формировании доверия.

Новый блок «Рекомендация от Авто.ру AI» решает эту проблему точечно и ненавязчиво. В течение первых трех дней после публикации объявления продавец получает до семи персонализированных советов — в зависимости от того, какие элементы в карточке отсутствуют или требуют доработки. Рекомендации исчезают через 14 дней, либо после выполнения или дизлайка — так система не перегружает пользователя повторяющимися подсказками.

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Советы адаптированы под конкретный автомобиль и учитывают как уникальные, так и универсальные факторы доверия. Например, система может порекомендовать: скорректировать цену, если у объявления есть конкуренты в том же сегменте и оно получает меньше просмотров; уточнить комплектацию: в каталоге по модели могут быть предусмотрены привлекательные опции (адаптивный круиз‑контроль, люк, панорамная крыша), которые не отмечены в объявлении, но способны стать решающим аргументом для покупателя; загрузить фото интерьера: состояние салона часто становится ключевым фактором при принятии решения о контакте; заполнить профиль продавца: покупатели активно изучают профили и переходят туда прямо из объявлений — полные данные повышают прозрачность сделки; написать отзыв в Бортжурнале: это служит свидетельством владения, укрепляет доверие к профилю и даёт дополнительную видимость — ссылка на объявление появляется на странице отзыва; добавить историю ТО: блок «История от владельца» в карточке подтверждает, что продавец бережно относился к автомобилю. А также позволяет оценить какие работы проводились в последнее время; поднять просмотры: в сегментах с высокой конкуренцией система может посоветовать воспользоваться услугой «Поднятие в поиске», чтобы быстрее привлечь внимание к предложению.

Блок «Рекомендация от Авто.ру AI» уже доступен в личном кабинете продавца на сайте и в мобильном приложении. Система работает в тестовом режиме: команда «Авто.ру» следит за обратной связью и будет дорабатывать рекомендации на основе реальных откликов пользователей.

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