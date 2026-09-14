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Логистическая платформа Loginet упростила работу с ЭПД с помощью приоритетного FnsID

Loginet обновила инструменты для работы с электронными перевозочными документами (ЭПД). В сентябре на портале появилась возможность выбирать приоритетный FnsID участников перевозки и формировать выгрузки электронной экспедиторской расписки. Новые функции позволяют использовать данные, уже внесенные в систему, при подготовке документов и сокращают число ручных операций. Об этом CNews сообщил представитель Loginet.

FnsID — идентификатор участника обмена ЭПД, который определяет, на какой адрес оператору электронного документооборота (ЭДО) необходимо направить документ. Одна компания может работать с несколькими операторами и иметь несколько FnsID, поэтому при подготовке документа важно выбрать актуальный идентификатор.

В Loginet теперь можно указать приоритетный FnsID своей организации и контрагентов, в том числе отдельный идентификатор для конкретного партнера. При выборе роли перевозчика или экспедитора система проверяет наличие необходимого FnsID. Это снижает риск отправки документа на неактуальный идентификатор — например, если компания сменила оператора ЭДО, а в системе остался прежний FnsID.

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«FnsID фактически выполняет роль своеобразного “почтового ящика” участника перевозки у оператора ЭДО. Если компания зарегистрирована у нескольких операторов, важно однозначно определить, куда направлять документы. Приоритетный FnsID позволяет заранее зафиксировать нужный идентификатор и использовать его при дальнейшем формировании XML и черновиков ЭПД без дополнительных запросов к оператору», — сказал Алексей Шаров, руководитель функциональных проектов Loginet.

Сейчас на портале доступны хранение, настройка и проверка FnsID. Следующий этап — использовать выбранные идентификаторы при формировании выгрузки первых титулов и создании черновиков ЭПД.

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