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DDoS-Guard зафиксировала смену паттерна DDoS-атак: злоумышленники вернулись к пятничным пикам

Пятница стала днем, когда хакеры концентрируют максимум усилий для DDoS-атак. В 2025 г. наблюдалась устойчивая тенденция к гомогенизации DDoS-атак по дням недели — постепенному стиранию различий между пиковыми и относительно спокойными днями. Однако во втором квартале 2026 года этот паттерн изменился: злоумышленники вновь сконцентрировали усилия на конце рабочей недели. Об этом CNews сообщили представители DDoS-Guard.

«В прошлом году мы заметили тенденцию к гомогенизации атак по дням недели, которая продолжилась и в первом квартале этого года — однако данные второго квартала 2026 показывают, что злоумышленники отошли от этого паттерна», — сказал Дмитрий Никонов, директор по продуктам DDoS-Guard.

По данным предыдущих отчетов, в I квартале 2025 г. у атакующих самыми популярными днями атак были пятница и суббота. Во II квартале 2025 г. на уровне L7 практически исчезла корреляция между числом атак и днями недели. В атаках на L3 по-прежнему сохранялась напряженность в пятницу и субботу и некоторое снижение числа инцидентов в понедельник-вторник. В IV квартале 2025 и I квартале 2026 продолжился тренд на гомогенизацию атак по дням недели. Но во втором квартале снова появился пик по атакам в пятницу.

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