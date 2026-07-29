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«Карма» поможет девелоперам сделать размещения эффективнее — «Яндекс Недвижимость» представила новый аналитический инструмент

Девелоперы, размещающие новостройки на «Яндекс Недвижимости», теперь могут использовать «Карму» для оценки эффективности размещений и работы с обращениями покупателей. Индекс рассчитывается ежедневно по шкале от 0 до 100 баллов на основе десяти показателей, включая полноту информации об объектах, стабильность публикации объявлений и качество консультаций. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше компании анализировали эти показатели по отдельности: отслеживали показы, обращения, качество контента и работу менеджеров. «Карма» сводит их в единый индекс, который помогает оценить ситуацию сразу по всем объектам компании независимо от количества личных кабинетов. История изменений показывает, как корректировки в размещении влияют на результат. Индекс не является рейтингом девелоперов и не отражает качество строительства, надежность компаний или их положение на рынке.

При расчете учитываются десять параметров, связанных с размещением объектов и обработкой обращений. Среди них — полнота информации о новостройках, стабильность размещения объявлений, использование возможностей платформы, доля пропущенных звонков и качество консультаций покупателей. При этом высокий индекс можно получить и без подключения дополнительных инструментов сервиса — значение определяется совокупностью всех показателей.

«Покупка квартиры — один из самых сложных выборов в жизни человека. У пользователя много страхов и переживаний, поэтому важно сделать его путь максимально комфортным на каждом этапе выбора — от просмотра объявлений и карточек ЖК до заселения. Каждый день «Яндекс Недвижимость» получает данные о качестве обработки звонков в отделах продаж застройщиков и достоверности информации об объектах. «Карма» объединяет эти сигналы в единый индекс, который помогает увидеть, какие изменения в размещении на классифайде действительно могут повлиять на результат. Наша задача — дать девелоперам понятный инструмент, который помогает эффективнее находить покупателей и использовать возможности площадки на максимум», — сказала Екатерина Селезнева, руководитель сектора новостроек сервиса «Яндекс Недвижимость».

Во время тестирования «Яндекс Недвижимость» зафиксировала, что девелоперы с индексом 90 баллов в среднем получали почти на 30% больше показов и звонков, чем компании с индексом 60 баллов.

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Одним из параметров «Кармы» стала ML-оценка качества консультаций. Для анализа используются обезличенные данные о целевых звонках, поступивших с Яндекс Недвижимости. Модель машинного обучения автоматически определяет, насколько менеджер выяснил потребности покупателя, рассказал о подходящих вариантах, ответил на вопросы и предложил следующий шаг, например посещение офиса продаж. Анализ выполняется автоматически по всем целевым звонкам, а индекс обновляется ежедневно с учетом новых данных о размещениях и взаимодействии с покупателями.

«Мы ежедневно анализируем десятки показателей, но увидеть их влияние в одной системе было непросто. «Карма» помогает быстрее находить точки роста и понимать, какие изменения действительно отражаются на работе с покупателями и результатах размещения», — сказала Наталья Граевская, операционный директор «Характер Девелопмент».

В дальнейшем «Карма» станет частью программы поощрения партнеров «Яндекс Недвижимости». Компании с высокими значениями индекса смогут получать дополнительные скидки при работе с сервисом. Они будут применяться автоматически при расчёте стоимости звонка и распространяться на все личные кабинеты компании.

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