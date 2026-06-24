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BelkaCar начнет предупреждать пользователей о резком старте

Каршеринг BelkaCar начнет предупреждать пользователей о резком старте. В режиме аренды могут приходить пуш-уведомления о том, что зафиксировано агрессивное нажатие на педаль газа. Высокие обороты нагружают коробку передач, что может негативно сказаться на состоянии автомобиля. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

С помощью новой функции BelkaCar расширяет возможности детектирования и предупреждения опасных ситуаций на дороге. Соблюдение ПДД и правил эксплуатации автомобиля напрямую влияют на безопасность всех участников дорожного движения, что является безусловным приоритетом BelkaCar.

Функция работает в тестовом режиме.

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