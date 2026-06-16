«ААМ Системз» представила новую релейную панель AAM-IO-8/16

Компания «ААМ Системз» объявила о расширении линейки оборудования для построения комплексных систем безопасности, представив новую релейную панель AAM-IO-8/16. Устройство предназначено для использования в составе систем контроля и управления доступом, а также охранной сигнализации под управлением контроллеров серии AAM-LAN. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Новая панель оснащена 16 релейными выходами и восемью охранными входами, что обеспечивает широкие возможности для взаимодействия с исполнительными устройствами и охранными датчиками.

Обмен данными между панелью и контроллерами осуществляется по интерфейсу RS-485. По данным компании, к одному контроллеру AAM-LAN может быть подключено до 32 панелей AAM-IO-8/16, что позволяет масштабировать систему без изменения существующей архитектуры объекта.

Релейная панель AAM-IO-8/16 уже доступна для применения в проектах по созданию и модернизации систем безопасности.