Разделы

Телеком
|

«МТС Линк» и Med ID создали цифровую платформу для управляемых коммуникаций фармкомпаний с врачами

Платформа для вебинаров «МТС Линк» (входит в экосистему МТС) и мастер-база врачей и работников аптек с цифровыми профилями каждого специалиста Med ID (RX Code) объявили о запуске совместного решения для фармацевтического рынка. Система интегрирует данные о предпочтениях врачей по каналам связи и форматам контента с инструментами онлайн-трансляций, позволяя фармкомпаниям выстраивать точную, измеримую и экономически эффективную коммуникацию с медицинским сообществом.

Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей, вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Новое решение объединяет эти звенья в одну архитектуру: Med ID → Коммуникации (email + медпредставители) → «МТС Линк» → Аналитика → Отчётность.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«В результате фармкомпания получает не просто инструмент для трансляций, а измеримый механизм работы с аудиторией: от точного приглашения до аналитики участия, — отмечают в RX Code. — Дополнительно снижается стоимость контакта за счёт лучшей сегментации и накопления данных».

Ключевые возможности: сегментация и обогащение базы врачей на основе реальных предпочтений; коммуникация через email и медицинских представителей с единым управлением; работа с труднодоступными сегментами (цифровое усиление очных визитов); сквозная отчётность по вовлечённости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290