«МТС Линк» и Med ID создали цифровую платформу для управляемых коммуникаций фармкомпаний с врачами

Платформа для вебинаров «МТС Линк» (входит в экосистему МТС) и мастер-база врачей и работников аптек с цифровыми профилями каждого специалиста Med ID (RX Code) объявили о запуске совместного решения для фармацевтического рынка. Система интегрирует данные о предпочтениях врачей по каналам связи и форматам контента с инструментами онлайн-трансляций, позволяя фармкомпаниям выстраивать точную, измеримую и экономически эффективную коммуникацию с медицинским сообществом.

Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей, вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Новое решение объединяет эти звенья в одну архитектуру: Med ID → Коммуникации (email + медпредставители) → «МТС Линк» → Аналитика → Отчётность.

«В результате фармкомпания получает не просто инструмент для трансляций, а измеримый механизм работы с аудиторией: от точного приглашения до аналитики участия, — отмечают в RX Code. — Дополнительно снижается стоимость контакта за счёт лучшей сегментации и накопления данных».

Ключевые возможности: сегментация и обогащение базы врачей на основе реальных предпочтений; коммуникация через email и медицинских представителей с единым управлением; работа с труднодоступными сегментами (цифровое усиление очных визитов); сквозная отчётность по вовлечённости.