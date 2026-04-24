В «Дзене» появится ИИ-студия для СМИ

«Дзен» готовит к запуску ИИ-студию для СМИ — пространство, где редакции смогут из одного материала автоматически создавать разные форматы контента: статьи, посты и не только. На первом этапе решение будет работать внутри «Дзена», а позднее — и для других платформ.

Уже сейчас редакциям доступны персонализированные заголовки — первый шаг в развитии ИИ-студии. Инструмент генерирует несколько вариантов под один материал и адаптирует их под интересы аудитории. В отдельных случаях это позволяет увеличить кликабельность заголовков в два раза.

В дальнейшем в ИИ-студии для СМИ появятся инструменты для генерации изображений, видео и других форматов.