Пользователи Max получили возможность создавать собственные стикеры

Создать UGC-стикерпак и поделиться им с друзьями теперь можно с помощью сервиса «Стикеры в Max» в нацмессенджере. Опция доступна пользователям, которые подключили «Цифровой ID». Об этом CNews сообщил представитель Max.

Для создания набора стикеров необходимо: обновить приложение, перейти в чат-бот «Стикеры в Max» и нажать на кнопку «Начать», выбрать «Создать стикер», добавить изображения из галереи или файлов устройства, указать название стикерпака.

Ранее Max тестировал создание стикеров вместе с авторами каналов категории «А+». Инфлюенсеры, звезды и СМИ создали несколько тысяч стикерпаков. В их числе стикерпаки Вали Карнавал, Наташи Гасанхановой, Алексея Янгера, Николая Василенко и Mash.

Пользователи, у которых нет «Цифрового ID», смогут подключить его в настройках профиля в Max или в чат-боте для создания стикеров. В течение нескольких минут появится доступ к созданию стикерпака.

На начало апреля в мессенджере зарегистрировались более 110 млн пользователей. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3,5 млрд стикеров.