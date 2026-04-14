Россияне за последние пять лет стали почти в два раза чаще искать тренды в «Поиске» «Яндекса»

Россияне за последние пять лет стали почти в два раза чаще искать тренды в «Поиске» «Яндекса». По данным аналитиков компании, в поисковике «Яндекса» за последние пять лет доля запросов с формулировкой «тренд на», постепенно увеличивалось, а с марта 2021 г. доля таких запросов к поисковику увеличилась в более, чем 1,8 раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В первые три месяца 2026 г. среди самых популярных запросов с формулировкой, «тренд на» были «тренд на славянский взгляд» и «маникюр 2026 тренд на короткие ногти». Для сравнения: три года назад, в январе-марте 2023 г., в топе были «тренд на брови 2023» и «тренд на английском», а пять лет назад — «тренд на ногти 2021» и «тренд на экологичность». В целом поиск трендов связан чаще всего с темами внешнего вида: ищут тренды на ногти, брови, сумки, конкретный сезон (весна) и так далее.