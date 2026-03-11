Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

НПФ «Будущее» поделился с участниками рынка опытом успешного внедрения ИИ в регистрацию документов

НПФ «Будущее» завершил внедрение в свою работу модуля, который позволяет на базе ИИ автоматизировать распознавание и регистрацию документов. Таким образом, 62% ручных операций было упразднено, а качество регистрации возросло на 80%. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее».

Разработка велась командой фонда совместно с профильным вендором в течение года. В результате был создан модуль распознавания документов, который определяет их тип, тематику и формирует заполненные необходимыми атрибутами регистрационные карточки в системе электронного документооборота, существенно снижая нагрузку на сотрудников. Суммарно время регистрации сократилось на 20%.

«В ходе внедрения мы безусловно сталкивались как с технологическими, так и с организационными сложностями. Однако благодаря слаженной работе команды и партнера проект был успешно реализован и уже показывает измеримый результат. Результат, которым мы готовы делиться с профессиональным сообществом, чтобы популяризировать современные высокотехнологичные практики на рынке», — сказала эксперт фонда Виктория Бондарева, заместитель генерального директора НПФ «Будущее».


Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В России рынок гражданских БПЛА рухнул на треть

Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3-хранилище без остановки сервисов

В России системы ERP приравняли к критической инфраструктуре. Новые ИТ-риски для промышленности и логистики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837