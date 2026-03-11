НПФ «Будущее» поделился с участниками рынка опытом успешного внедрения ИИ в регистрацию документов

НПФ «Будущее» завершил внедрение в свою работу модуля, который позволяет на базе ИИ автоматизировать распознавание и регистрацию документов. Таким образом, 62% ручных операций было упразднено, а качество регистрации возросло на 80%. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее».

Разработка велась командой фонда совместно с профильным вендором в течение года. В результате был создан модуль распознавания документов, который определяет их тип, тематику и формирует заполненные необходимыми атрибутами регистрационные карточки в системе электронного документооборота, существенно снижая нагрузку на сотрудников. Суммарно время регистрации сократилось на 20%.

«В ходе внедрения мы безусловно сталкивались как с технологическими, так и с организационными сложностями. Однако благодаря слаженной работе команды и партнера проект был успешно реализован и уже показывает измеримый результат. Результат, которым мы готовы делиться с профессиональным сообществом, чтобы популяризировать современные высокотехнологичные практики на рынке», — сказала эксперт фонда Виктория Бондарева, заместитель генерального директора НПФ «Будущее».



