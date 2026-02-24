Разделы

Веб-сервисы
|

«Делимобиль» добавил в приложение функцию поиска местоположения

«Делимобиль» добавил в приложение функцию поиска местоположения. Пользователи смогут указать улицу и найти ближайшие к ней автомобили. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Опция работает в том числе с выключенным GPS. Чтобы воспользоваться поиском, достаточно открыть вкладку «Мое местоположение» и написать улицу — место отправления. Далее отобразятся ближайшие от пользователя машины. Это удобно в том случае, если неизвестно, в какой именно точке карты находится водитель каршеринга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще