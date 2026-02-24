«Делимобиль» добавил в приложение функцию поиска местоположения

«Делимобиль» добавил в приложение функцию поиска местоположения. Пользователи смогут указать улицу и найти ближайшие к ней автомобили. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Опция работает в том числе с выключенным GPS. Чтобы воспользоваться поиском, достаточно открыть вкладку «Мое местоположение» и написать улицу — место отправления. Далее отобразятся ближайшие от пользователя машины. Это удобно в том случае, если неизвестно, в какой именно точке карты находится водитель каршеринга.