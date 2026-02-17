Разделы

Веб-сервисы
|

Пользователи Мах создали более миллиона приватных каналов за неделю

Пользователи Мах создали более миллиона приватных каналов за неделю. Их совокупная аудитория превысила десять млн человек. Об этом CNews сообщили представители Мах.

В среднем пользователи создают 145 тыс. приватных каналов в сутки. Рекордный показатель был зафиксирован 12 февраля — в этот день было создано 276 тыс. приватных каналов. Аудитория одного из авторов выросла с нуля до 56 тыс. подписчиков за неделю.

Возможность создать приватный канал появилась у пользователей Мах 10 февраля. Автор приватного канала может пригласить новых подписчиков по ссылке — перешедшие по ней пользователи присоединятся к каналу. Если администратор выберет в настройках канала опцию «Заявка на вступление», подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки на вступление.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще