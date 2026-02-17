Пользователи Мах создали более миллиона приватных каналов за неделю

Пользователи Мах создали более миллиона приватных каналов за неделю. Их совокупная аудитория превысила десять млн человек. Об этом CNews сообщили представители Мах.

В среднем пользователи создают 145 тыс. приватных каналов в сутки. Рекордный показатель был зафиксирован 12 февраля — в этот день было создано 276 тыс. приватных каналов. Аудитория одного из авторов выросла с нуля до 56 тыс. подписчиков за неделю.



Возможность создать приватный канал появилась у пользователей Мах 10 февраля. Автор приватного канала может пригласить новых подписчиков по ссылке — перешедшие по ней пользователи присоединятся к каналу. Если администратор выберет в настройках канала опцию «Заявка на вступление», подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки на вступление.