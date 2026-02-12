Разделы

«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Тюменской области»

«Яндекс Маркет» и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе появилась витрина «Сделано в Тюменской области», где представлены товары местных производителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркет».

Сейчас на витрине уже собраны различные локальные предложения – от конфет до автомобильных аккумуляторов. В будущем ассортимент будет расширяться: для этого предпринимателю, чье производство расположено в регионе, необходимо направить свои данные в администрацию. После проверки данных товары будут добавлены на витрину.

«Региональная витрина на федеральном маркетплейсе — это не просто новая точка продаж для тюменских предпринимателей, а мощный инструмент укрепления локальных брендов. Теперь покупателям ещё проще поддержать местных производителей, выбирая товар с пометкой «Сделано в Тюменской области», — сказала Мария Покалюхина, руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области.

Заключение этого соглашения – следующий шаг «Яндекс Маркета» по поддержке и продвижению отечественных брендов. Ранее на площадке уже появилось несколько региональных витрин, в том числе «Сделано на Кубани» и «Сделано в Удмуртии». Компания планирует масштабировать инициативу на другие регионы и дальше.

