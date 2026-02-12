Разделы

Спрос на инструмент «Онлайн-запись» от «Битрикс24» вырос на 82%

Пользователи «Битрикс24» на 82% стали чаще использовать «Онлайн-запись». Об этом CNews сообщил представитель сервиса. С помощью инструмента бизнес регистрирует клиентов на услуги, регулирует расписание специалистов, бронирует технику и помещения.

Такой рост объясняется необходимостью автоматизации процессов бронирования. Когда рост заявок растет, администратор начинает ошибаться в таблицах: путает дни, ставит двух клиентов на одно время, забывает про записи. Из-за этого клиенты могут уйти к конкурентам.

Онлайн-запись решает эту проблему — инструмент не дает записать двух человек на одно время и снижает количество ошибок. За последние полгода общее количество записей выросло на 108%.

Рост интереса к инструменту также связан с расширением возможностей внутри «Онлайн-записи». Компания анонсировала посуточное бронирование и подтверждение бронирования только после оплаты, чтобы снизить число неявок. Также добавила возможность добавлять разные услуги и сопутствующие товары.

«Онлайн-запись» используется компаниями из разных сфер услуг — от медицинских клиник и салонов красоты до агентств недвижимости и компаний, предлагающих аренду спецтехники. Инструмент автоматизирует процесс бронирования, помогает контролировать загруженность специалистов и ресурсов, отправлять клиентам напоминания и хранить данные в CRM.

«Функционал инструмента прижился у пользователей «Битрикс24». Специалистам компаний удобно, что всего одна запись в расписании запускает вспомогательную систему сопровождения клиентов. Она вносит данные в CRM и самостоятельно отправляет уведомления с напоминаниями. Возможность привлекать клиентский трафик из карт подняла интерес к продукту и объем его использования», — сказала Елизавета Саленок, продакт-менеджер «Битрикс24».

