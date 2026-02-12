61% россиян согласны протестировать беспилотный транспорт после его появления на рынке

«Ситидрайв» и аналитическое агентство A2:Research провели исследование среди автомобилистов и пользователей каршеринга, чтобы выяснить уровень доверия к автономному транспорту и оценить готовность общества к его интеграции в городскую среду. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Анализ транспортных привычек показал, что 41% участников опроса регулярно передвигаются на общественном транспорте — в основном это люди в возрасте от 26 до 35 лет. Личным автомобилем владеют 29% респондентов, среди которых преобладает аудитория от 46 до 55 лет, а 12% отдают предпочтение каршерингу. Исследование выявило гендерные различия в предпочтениях: женщины чаще выбирают общественный транспорт и каршеринг, тогда как мужчины в большинстве своем остаются владельцами собственных авто, хотя также активно пользуются сервисами краткосрочной аренды.

83% опрошенных знают о планах по запуску беспилотного транспорта в ближайшие годы, при этом 29% целенаправленно следят за новостями отрасли. Отношение к самой идее автономного вождения разделилось: 26% респондентов оценивают её положительно, видя в этом важный шаг в будущее — в этой группе преобладают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. При этом 34% придерживаются нейтральной позиции, а 22% относятся к инновации отрицательно, считая её небезопасной — такая точка зрения наиболее характерна для возрастной категории от 45 лет. Женщины настроены более оптимистично, в то время как мужчины проявляют большую настороженность.

Что касается сроков массового внедрения технологий, мнения расходятся. 35% опрошенных полагают, что беспилотники станут привычной частью трафика не ранее чем через 10 лет, 23% ожидают этого в перспективе 3–5 лет, и лишь 18% верят в реализацию сценария в ближайшие два года.

Среди ключевых преимуществ автономного транспорта 40% респондентов выделили возможность заниматься личными делами в пути — этот фактор наиболее важен для возрастной группы от 25 до 35 лет. Еще 30% отметили общее удобство и 24% — экономию времени. Мужчины в своих ответах чаще делали акцент на аспектах безопасности и личной продуктивности, тогда как женщины выше оценили экономичность, что особенно подчеркивала более взрослая женская аудитория. В списке ожидаемых недостатков лидируют технические сбои (46%) и отсутствие человеческого контроля (32%). Интересно, что вопросы безопасности больше беспокоят мужскую аудиторию (27%), а высокую стоимость технологии чаще отмечают женщины (24%).

Общий уровень цифровизации жизни также коррелирует с доверием к автопилоту. Регулярно используют «умные» технологии 27% опрошенных, еще 26% пользуются ими периодически. Респонденты в возрасте от 20 до 35 лет применяют умные устройства регулярно, в то время как более взрослая аудитория пользуется ими ограниченно (например, только умными колонками) или не использует вовсе. При этом женщины оказались более прогрессивными в быту: 62% из них активно применяют современные гаджеты против 38% среди мужчин.

В опросе готовности к тестированию инновации 25% респондентов заявили о желании попробовать беспилотник сразу после его появления на рынке, а 36% примут решение после ознакомления с положительными отзывами других пользователей. Самым популярным вариантом времяпровождения в беспилотном авто станет отдых и сон — этот вариант выбрали 35% респондентов. Пятая часть опрошенных (20%) предпочла бы слушать музыку или аудиокниги. 16% потратили бы время на видеосвязь с близкими, а 14% посвятили бы поездку просмотру фильмов и сериалов.

*В опросе приняли участие 1,221 тыс. респондент из разных регионов страны.