Перерыв в работе более года — красный флаг для 4 из 10 рекрутеров

Перерыв в трудовом стаже более года без уважительных причин — повод для сомнений для 4 из 10 рекрутеров. В опросе SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 3000 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Какую частоту смены мест работы рекрутеры считают недопустимой? 43% опрошенных с подозрением относятся к соискателям, переходящим с места на место чаще, чем раз в полгода, еще 31% — чаще, чем раз в год.

Какой перерыв в работе заставит эйчара сомневаться в компетентности специалиста? 42% представителей работодателей ответили: более года без уважительных причин.

Частота смены мест работы не является определяющим фактором в найме для каждого десятого рекрутера. На перерывы в трудовом стаже не обращает внимание каждый третий работодатель.

Большинство представителей экономически активного населения считает, что менять работу следует так часто, как того требуют обстоятельства (55% голосов опрошенных). Каждый седьмой советует переходить с места на место как можно реже (17%). Каждый девятый считает, что нужно менять работодателей примерно раз в пять лет (11%).

Среди представителей поколения Z больше всего тех, кто уверен, что увольняться следует по обстоятельствам, и тех, кто советует менять компании каждые три года (9%).

С увеличением уровня дохода меняется подход к управлению карьерой: россияне с зарплатой от 150 тыс. руб. реже всех придерживаются той точки зрения, что увольняться следует как можно реже (10%), и чаще всех выступают за то, чтобы менять работодателей каждые пять лет (19%) либо каждые три года (11%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 201

Время проведения: 12-29 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.