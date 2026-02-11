Аналитика «Кион Строки»: читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в связи с выходом новой экранизации

В преддверии выхода новой экранизации «Грозового перевала» книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, как киноадаптации классических романов влияют на читательские предпочтения. Данные платформы показывают устойчивый и нарастающий интерес к произведениям сестер Бронте. К январю 2026 г. «Грозовой перевал» Эмили Бронте выбился в лидеры читаемости, опередив вечный хит Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если смотреть на динамику потребления за 2025 г., с января по декабрь читаемость произведений Шарлотты и Эмили Бронте выросла на 70%. Но наиболее резкий скачок пришелся на начало 2026 г.: в январе время чтения выросло более, чем в два раза по сравнению с декабрем и в четыре раза по сравнению с январем прошлого года. Это напрямую коррелирует с возросшим вниманием к новой экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди.

Аудитория этих текстов остается преимущественно женской: женщины составляют 87% всех читателей. Самая активная группа — пользовательницы в возрасте 35–44 лет, которые чаще других возвращаются к классике или открывают ее впервые. При этом чтение Бронте — это не ночное хобби: чаще всего к книгам обращаются по вторникам, в дневное время, с 14:00 до 18:00, что выделяет эту литературу как осознанное, плановое чтение, а не спонтанный вечерний досуг.

Интересно, что читательские предпочтения внутри библиографии сестер Бронте из года в год остаются стабильными. Топ-3 самых читаемых произведений за 2024, 2025 и 2026 гг. неизменно формируют «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Городок». Меняется лишь порядок: если в 2024 и 2025 гг. лидером оставалась «Джейн Эйр», то в 2026 г. на первое место вышел «Грозовой перевал» — очевидный эффект грядущей экранизации.

Анализ «Кион Строк» подтверждает: экранизации классических романов не только возвращают внимание к отдельным книгам, но и запускают цепную реакцию — рост интереса к автору в целом, расширение читательского круга и заметное увеличение времени чтения. В случае с сестрами Бронте этот эффект оказался особенно выраженным: от месяца к месяцу аудитория росла, а январь 2026 г. стал пиковым за весь наблюдаемый период, подтвердив, что классика по-прежнему живо откликается на диалог с современным кино.