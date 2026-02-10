MAR Consult: Треть людей готова доверить роботам-гуманоидам уход за пожилыми или больными родственниками

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение к роботам-гуманоидам как партнерам по спорту, которые уже в обозримой перспективе смогут использовать люди в качестве персонального тренера или компаньона для занятий бегом. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Испытания таких роботов представила в январе 2026 г. компания Figure AI, когда впервые вывела робота-гуманоида на совместную пробежку с человеком.



Многие респонденты признают потенциал технологий, но выражают сомнения в их практической интеграции в повседневные тренировки.

Люди пока еще не сталкивались с опытом использования роботов-гуманоидов в быту, поэтому почти половина респондентов (48%) затруднились оценить потенциал таких роботов в спорте, особенно люди старшего возраста от 55 лет (62%). Четверть опрошенных (23%) считает, что потенциал таких технологий ограничен, а 12% видят большой потенциал роботов-гуманоидов в сфере спорта, особенно мужчины (18% против 7% у женщин). 17% заявили, что потенциала нет.

Треть респондентов (33%) видят пользу роботов-гуманоидов в качестве тренеров, помогающих на всех этапах тренировки. 28% считают, что роботы бесполезны в качестве тренеров и не заменят человека, при этом меньше всего таких среди молодежи 18-24 лет (8%).

Что интересно, 38% хотели бы попробовать тренироваться с роботом из интереса и еще 15% хотели бы регулярно тренироваться с таким роботом. 17% предпочли бы тренировки без робота и 14% решительно не стали бы использовать роботов. 16% затруднились ответить.

Форматы использования роботов-гуманоидов в тренировках, по мнению опрошенных: демонстрация упражнений – 37%; контроль темпа, дистанции, времени - 37%; контроль техники выполнения – 34%; напоминания и дисциплина – 34%; мотивация и поддержка – 23%; совместные пробежки или тренировки – 19%; ни в каких – 27%.

Другие виды деятельности роботов-гуманоидов

Больше половины людей (54%) видят в роботах-гуманоидах помощников по дому, треть (36%) помощников в организации повседневных дел, еще треть (33%) считают, что они могут помочь в уходе за пожилыми или больными родственниками. Пятая часть (22%) предполагает, что они могли бы стать компаньонами для общения, а 16% доверили бы им выгул и присмотр за домашними животными. Пятая часть респондентов (21%) не доверила бы никакие виды деятельности роботам, особенно пожилые люди 55-65 лет (38%).

Больше половины опрошенных (52%) в той или иной степени обеспокоены потенциальным негативным влиянием технологий на общество в будущем, особенно в группах среднего возраста 25-54 лет (более 50%). 19% — не обеспокоены потенциальным влиянием, и 29% — нейтрально воспринимают влияние технологий.

Более половины респондентов (54%) беспокоит недоверие технологиям, зависимость от технологий беспокоит 41% опрошенных, утрата живого общения — 39%, потеря рабочих мест — 36% и угрозы безопасности беспокоят 31% опрошенных.

Облик роботов-гуманоидов

Наиболее комфортный внешний облик робота-гуманоида для 35% максимально реалистичный, близкий к человеку, для 33% человекообразный, но без полной имитации, для 26% внешний облик не имеет значения, 6% считают, что он должен быть другим.

Качества робота-гуманоида, которые могут сделать его более привлекательным для широкого круга людей: понятное и безопасное поведение – 56%; надежность и стабильность работы – 56%; разнообразие функций – 48%; возможность адаптации под пользователя – 40%; высокая автономность – 28%; эмоциональность робота – 27%; способность давать мотивацию и советы – 24%; широкий выбор моделей внешности – 23%; другое – 9%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор MAR Consult: «Отношение человечества к роботам-гуманоидам остается неоднозначным главным образом из-за отсутствия реального опыта взаимодействия с такими технологиями. Однако, подобно многим другим инновациям, роботы способны существенно облегчить нашу повседневную жизнь, взяв на себя выполнение рутинных задач. По мере развития технологий и адаптации людей к новым реалиям, вполне вероятно, что гуманоидные роботы скоро станут привычной частью нашего окружения, практически незаметной благодаря своей повсеместности».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в январе 2026 г.