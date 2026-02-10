Разделы

Компания «Новые платформы» запустила новую производственную линию

Разработчик и производитель радиоэлектронной продукции «Новые платформы» запустил собственную линию поверхностного монтажа в рамках стратегии достижения технологической независимости. Новое оборудование позволит увеличить производительность компании в 5-10 раз. Об этом CNews сообщили представители компании «Новые платформы».

Новая линия построена на базе современной модульной линейки установщиков компонентов. Она отличается полной автоматизацией процессов производства ЭМ – от загрузки комплектующих до выходного оптического контроля. В состав оборудования входит: принтер трафаретной печати с функцией 2D-контроля – для нанесения пасты с высокой точностью и повторяемостью; три установщика электронных компонентов; восьмизонная конвекционная печь оплавления – для точной и гибкой настройки температурного профиля; 3D автоматическая оптическая инспекция – для контроля паяных соединений на наличие дефектов; конвейерное оборудование – для загрузки печатных плат, разгрузки смонтированных модулей и транспортировки плат между оборудованием.

Вместительность линии составляет 276 питателей, а производительность достигает 130 тыс. комп/час. При этом оборудование позволяет использовать широкую номенклатуру компонентов в диапазоне 01005 мм – 150 мм, с высотой до 15 мм.

«В конце 2025 г. мы произвели пусконаладочные работы, инженерный состав прошел сертифицированное обучение. Затем специалисты произвели технологический запуск линии в полном объеме, и с начала 2026 г. мы приступили к выполнению плановых работ. Новое оборудование позволяет нашей компании решать как текущие задачи по выполнению заказов наших партнеров, так и работать над перспективными изделиями», — сказал генеральный директор «Новых платформ» Олег Минаков.

По словам Минакова, новая линия стала вторым этапом в рамках стратегии достижения технологической независимости. Ранее компания располагала опытным производством в интересах НИОКР, теперь же с появлением современного оборудования «Новые платформы» получают возможность масштабировать серийное производство, значительно повысив качество за счет передовых инструментов контроля.

Стоит отметить, что модульная система новой линии в перспективе позволит наращивать производительность, а также усложнять компоновку изделий.

