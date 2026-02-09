Разделы

Аналитики hh.ru назвали топ-5 сфер и ключевые навыки для старта карьеры молодых россиян в 2026 году

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили вакансии для начинающих специалистов на рынке труда России по итогам января 2026 г. Исследование определило отрасли и специализации, где российские работодатели активно привлекают начинающих сотрудников без опыта, а также выделены ключевые навыки, которые чаще всего указываются в требованиях к молодым соискателям. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Популярные сферы и специализации для старта карьеры

По итогам января 2026 г. лидером по доле вакансий для начинающих специалистов без опыта стала сфера «Продажи, обслуживание клиентов». На нее пришлось 20% от общего числа вакансий для молодых специалистов (более 56 тыс. вакансий). Предлагаемый диапазон зарплат в этой области варьируется от 40,1 тыс. до 117,6 тыс. руб. Второе место занимает «Рабочий персонал» с долей 13% (более 42 тыс. вакансий). В этой сфере предлагаемый доход начинается от 47,8 тыс. и достигает 160 тыс. руб. Третье место у сферы «Транспорт, логистика, перевозки» — 10% (более 36 тыс. вакансий) с зарплатной вилкой от 50 тыс. до 164,8 тыс. рублей. Далее следуют: «Домашний, обслуживающий персонал» — 10% (более 38 тыс. вакансий), зарплатная вилка колеблется от 35,2 тыс. до 160,4 тыс. руб. и «Розничная торговля» — 10% (более 37 тыс. вакансий), предлагаемый доход в вакансиях — от 36,3 тыс. до 91,3 тыс. руб.

Также анализ выявил самые востребованные специализации для старта карьеры. Лидируют продавцы-консультанты, продавцы-кассиры — 9% (доля от всех вакансий для начинающих специалистов, более 28 тыс. вакансий). Далее следуют курьеры — 5% (более 15 тыс. вакансий). На третьем месте менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами — 4% (более 12 тыс. вакансий). В пятерку также вошли: разнорабочие — 3% (более 7 тыс. вакансий), а также упаковщики, комплектовщики — 3% (более 7 тыс. вакансий).

Топ наиболее востребованных навыков у кандидатов без опыта

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов
Цифровизация

Абсолютным лидером среди наиболее востребованных навыков для старта карьеры стала работа в команде (более 319 тыс. упоминаний в вакансиях). Далее идут: деловое общение (более 221 тыс. упоминаний в вакансиях), грамотная речь (более 214 тыс. упоминаний в вакансиях), умения вести активные продажи (более 202 тыс. упоминаний в вакансиях), умение вести телефонные переговоры (более 166 тыс. упоминаний в вакансиях), умение выкладывать товары (более 119 тыс. упоминаний в вакансиях). Среди универсальных гибких навыков (soft skills) чаще всего в требованиях встречались коммуникативные компетенции: помимо явных лидеров — работы в команде и делового общения — высокий спрос сохраняется на клиентоориентированность (более 111 тыс. упоминаний), стрессоустойчивость (более 70 тыс. упоминаний), коммуникабельность (более 61 тыс. упоминаний), ориентация на результат (более 56 тыс. упоминаний). Данные подтверждают, что для успешного старта карьеры работодатели ценят не только профессиональные умения, но и личностные качества, способность адаптироваться и эффективно взаимодействовать.

«Исследование hh.ru показывает, что российские компании дают немало возможностей для молодых начинающих специалистов на старте. В 2025 г. более 90% работодателей отметили нехватку нужных компетенций у кандидатов, и более 60% отбирают соискателей именно по навыкам. Чтобы успешно стартовать в карьере, важно целенаправленно развивать навыки, в том числе гибкие — такие как коммуникация, работа в команде и клиентоориентированность. Широкие зарплатные вилки в отраслях свидетельствуют о возможностях для роста дохода по мере накопления опыта и профессионального развития», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

