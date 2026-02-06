Разделы

«Ситидрайв» обслужил более 3,5 тыс. автомобилей за первый год работы СТО для физических лиц

«Ситидрайв» подвел первые итоги работы станции технического обслуживания для частных автовладельцев и юридических лиц. За период с момента запуска до конца января сервис принял в работу более 3,5 тыс. автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайв».

Большинство обращений связано с плановым техническим обслуживанием и кузовным ремонтом. Чаще всего клиенты обращаются для диагностики и ремонта подвески — это около 60% всех случаев. На втором месте по популярности — диагностика электрооборудования, составляющая примерно 30%. Уровень удовлетворенности клиентов итогам обслуживания составляет 96%.

Среди нестандартных и редких случаев в сервисе отмечена подготовка автомобиля Lada Granta под любительские кольцевые гонки. Кроме того, сервис выполняет работы с беспилотными автомобилями, в частности, с моделями марки Kia на основании долгосрочного контракта.

Сезонность обращений проявляется традиционно: пик активности по слесарным работам приходится на октябрь-ноябрь, когда возрастает потребность в шиномонтаже из-за сезонной смены колес. В январе наблюдается увеличение обращений по кузовному ремонту.

В ответ на потребности рынка за первый год в сервисе были введены основные востребованные услуги: техническое обслуживание и текущий ремонт, комплексное обслуживание коммерческого транспорта и кузовной ремонт, в том числе по направлениям от страховых компаний,выездной шиномонтаж.

«За первый год работы мы подтвердили, что такой формат обслуживания удобен и востребован среди частных автовладельцев и компаний. Главное достижение — доверие клиентов. В следующем году мы продолжим расширять портфель услуг и повышать уровень обслуживания», — сказал Михаил Янаслов, руководитель направления ремонтов и инфраструктуры в «Ситидрайве».

Среди ближайших планов — начало сотрудничества с крупным производителем для сервисной поддержки коммерческого и легкового транспорта. Также планируется расширение перечня услуг для премиальных автомобилей, включая оснащение необходимым оборудованием и обучение специалистов.

Для улучшения коммуникации с клиентами будет внедрена расширенная система онлайн-записи, онлайн-диагностика статуса ремонта и цифровые уведомления о готовности автомобиля.

