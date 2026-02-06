Новые беспроводные наборы A4Tech Fstyler в России

Компания A4Tech представила два беспроводных набора FG1200, FG1200S из серии Fstyler. Функциональные клавиатура и мышь подойдут для работы в офисе или дома, а беспроводное соединение 2,4 ГГц обеспечит стабильное подключение. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура получила раскладку на 104 клавиши. Комбинации FN + F1-F12 дают быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям. Закругленные кейкапы расширяют рабочую зону, высокоэластичная силиконовая мембрана обеспечивает легкий набор текста любых объемов: от рабочего отчета до курсовой.

Водонепроницаемая конструкция новинки защищает корпус от пролитого чая и прочих подобных инцидентов. Дренажные отверстия помогают вывести попавшую внутрь жидкость. Благодаря лазерной гравировке символы дольше остаются четкими. Складные ножки позволяют настраивать высоту. Внутри корпуса предусмотрен отсек для nano-ресивера.

Мышь получила оптический сенсор с регулируемым разрешением 1200/1600/2000 DPI. На корпусе расположено четыре кнопки, а также отсек для хранения nano-ресивера. В наборе FG1200S, в отличие от FG1200, мышь идет с бесшумным нажатием, так что работа в позднее время суток не побеспокоит близких.

Устройства подключаются по беспроводному соединению 2,4 ГГц при помощи USB nano-ресивера. Радиус действия – до 10-15 м. И мышь, и клавиатура используют для работы одну батарейку AA.

Новинки доступны для заказа в Merlion.