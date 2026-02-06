Банк «Русский Стандарт»: 57% платежей в кафе и ресторанах в онлайне приходится на мужчин

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности онлайн- и офлайн-трат россиян. Согласно статистике, в 2025 г. средний чек покупки на маркетплейсе по картам банка составил 3.11 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Онлайн

В 2025 г. в тройку популярных онлайн-трат по количеству операций по картам, согласно данным банка «Русский Стандарт», вошли «супермаркеты», «маркетплейсы», а также «кафе и рестораны».

Средний чек в онлайне в супермаркетах составил 1,71 тыс. руб. А лидерами по количеству таких покупок в 2025 г. оказались женщины – 61% против «мужских» 39%.

В категории «маркетплейсы» (куда входят самые различные покупки – от одежды и обуви для всей семьи до товаров для дома) средний чек платежа в онлайне составил 3,11 тыс. руб. А самыми активными покупателями здесь оказались женщины – 59% против 41% у мужчин.

Средняя сумма платежа по картам банка в онлайне в «кафе и ресторанах» по итогам 2025 года составила 1,25 тыс. руб. При этом по числу покупок здесь лидируют мужчины – 57% против 43% у женщин.

Офлайн

Согласно статистике банка «Русский Стандарт», среди категорий трат, лидирующих по количеству операций по картам в 2025 г. оказались «супермаркеты», «транспорт» и «кафе и рестораны».

По данным банка, средний чек одной покупки в офлайне в супермаркетах в 2025 г. составил 779 руб. Кстати, на мужчин здесь приходится 54% от общего количества офлайн-операций по картам банка, а на женщин – 46%.

Средний чек в офлайне в категории «транспорт» (сюда вошли оплаты как общественного транспорта, так и такси, авиа- и железнодорожных билетов, рейсовых междугородних автобусов и т.п.) в 2025 г. составил 187 руб. Женщины активнее в таких тратах – 54% покупок против 46% у мужчин.

В «кафе и ресторанах» средний чек в 2025 г. в офлайне составил 813 руб. Лидерами в платежах также, как и в онлайне, оказались мужчины. Соотношение в их пользу составило 58% против 42% у женщин, соответственно.

Методология: в рамках исследования аналитиками «Русского Стандарта» были изучены все онлайн- и офлайн-операции по всем картам банка за 2025 г.