Разделы

Цифровизация
|

Разработанные «НЭК.Тех» приборы учёта прошли аттестацию в компании «Россети»

Единый научно-технический центр «НЭК.Тех» (входит в группу «НЭК») разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит исполнении для завода «Нартис» и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) компании «Россети».

Заключение составлено на основании результатов функциональных испытаний, анализа технической документации и конструкции аттестуемого оборудования, оценки уровня технологии производства и применяемых материалов.

Интеллектуальные приборы учёта «Нартис-Р1-С» (однофазный) и «Нартис-Р3-С» (трёхфазный) выпускаются ведущим российским производителем интеллектуальных средств измерения, управления и радиоэлектроники – заводом «Нартис» (предприятие также входит в группу «НЭК»).

Приборы учёта сплит исполнения предназначены для эксплуатации на открытом воздухе: в широком диапазоне климатических условий: в температурах от -55 до +85 °C и в диапазоне атмосферного давления от 60 до 106 кПа. Счётчики могут использоваться автономно, в составе автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСУЭ), автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) или присоединяться к интеллектуальной системе учёта электрической энергии (мощности) (ИСУЭ).

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы
Цифровизация

В компании отмечают, что для приборов учёта «Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» в сплит исполнении применена принципиально новая конструкция корпуса, которая позволяет применять унифицированный модуль связи. Модуль связи также разработан научно-техническим центром «НЭК.Тех». Схемотехнические и конструктивные решения приборов учёта обеспечивают возможность оперативной замены модуля связи без обесточивания счётчика и без снятия его с опоры. Это в значительной мере упрощает техническое обслуживание и сокращает время на смену канала связи со счётчиком при изменении или модернизации систем АСУЭ, АСКУЭ, ИСУЭ.

«Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» внесены в реестр отечественной продукции Минпромторга (ГИСП). Этот статус подтверждает отечественное происхождение приборов учёта и расширяет возможности его применения на энергетических и промышленных объектах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

«Астра» заплатила своему акционеру 205 миллионов за долю в Java-разработчике

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще