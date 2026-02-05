Разделы

Бизнес
|

«М.видео» и Colizeum объявили о стратегическом партнерстве в сфере киберспорта

«М.видео» объявляет о стратегическом партнерстве с Colizeum — сетью киберспортивных арен и компьютерных клубов нового формата. В рамках сотрудничества планируется развитие офлайн-киберспортивной инфраструктуры в сети магазинов «М.видео». Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В первом полугодии 2026 г. откроется первая совместная киберспортивная арена на территории магазина «М.видео» в торговом центре «Калейдоскоп». Проект станет пилотным и в дальнейшем может быть масштабирован в крупнейших городах России.

Совместные киберспортивные пространства будут ориентированы как на массовую аудиторию геймеров, так и на продвинутых пользователей. На аренах планируется проведение киберспортивных турниров, розыгрышей и тематических мероприятий, тестирование актуального игрового оборудования, а также живое общение с профессиональными киберспортсменами и стримерами. Создаваемые игровые пространства позволят пользователям тестировать новинки игровой индустрии: игровые компьютеры, комплектующие, аксессуары для компьютеров, консоли и, конечно же, сами видеоигры. Формат также предполагает интеграцию игровых активностей с розничным опытом — от знакомства с новинками «железа» до консультаций и покупок.

На территории первой арены в торговом центре «Калейдоскоп» для пользователей будут доступны игровые компьютеры, консоли, автосимуляторы, а также возможность проведения турниров по мобильным играм на смартфонах и планшетах.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «Киберспорт и гейминг — один из самых динамично развивающихся сегментов, который формирует новые пользовательские сценарии и ожидания от розничного формата. Партнерство с Colizeum позволяет нам выйти за рамки классического магазина и создать в «М.видео» полноценное пространство для взаимодействия с геймерским сообществом — от тестирования актуального игрового оборудования до участия в турнирах и офлайн-ивентах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Власти оштрафовали на всю сумму госконтракта производителя акумуляторов на замену американским. Сроки сорваны на семь лет

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

«Астра» заплатила своему акционеру 205 миллионов за долю в Java-разработчике

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще