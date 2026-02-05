Разделы

«МТС Линк» добавила возможность проводить комплексную оценку знаний и квизы на вебинарах

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, объявила о расширении функциональности «Форм» — сервиса для повышения вовлеченности и интерактивности на мероприятиях. Теперь пользователи могут проводить на вебинарах тесты, квизы и викторины, включающие в себя сразу несколько форм. Сервис автоматически подведет итоги и сформирует сводный рейтинг участников.

Сервис «Формы» предназначен для сбора обратной связи, повышения вовлеченности и интерактивности на онлайн-мероприятиях, проверки знаний сотрудников и студентов, проведения исследований. Запустить опрос можно прямо в окне вебинара или мероприятия. Также возможно работать с формами асинхронно, пригласив участников по ссылке.

Новая функциональность предназначена для проверки знаний в формате квиза. Например, после каждой разобранной темы преподаватель запускает короткий тест. После каждого из них — показывает участникам промежуточный рейтинг, учитывающий скорость и правильность ответов: это добавляет соревновательный эффект и повышает вовлеченность. А в конце мероприятия на основе результатов всех пройденных опросов автоматически сформируется итоговый рейтинг участников.

Результаты можно продемонстрировать прямо в окне вебинара или встречи. Кроме того, их можно выгрузить в формате Excel или JSON в виде таблицы, содержащей данные пользователей, финальный рейтинг, время и итоги прохождения каждой из форм.

Методика полезна преподавателям, лекторам и тренерам для проверки знаний в игровой форме во время мероприятий, а также спикерам и ведущим продающих вебинаров для повышения вовлеченности аудитории.

Функция находится в стадии постепенного релиза и скоро будет доступна всем пользователям «МТС Линк Форм». Ускорить ее подключение можно по запросу в службу технической поддержки.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши инструменты делали работу преподавателей и ведущих удобнее, помогали им экономить время и уделять больше внимания непосредственно работе с аудиторией. Проверка знаний — один из самых трудоемких этапов, и новая функция направлена на то, чтобы его сократить. Важно заметить, что механика отлично справляется и при использовании открытых вопросов. В «Формах» доступна проверка свободных ответов с помощью искусственного интеллекта — ИИ-помощник в реальном времени оценит ответы участников и учтет их в итоговом рейтинге. В будущем мы планируем автоматизировать еще больше рутинных задач», — отметил руководитель бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

