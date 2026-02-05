«Кит-системс» расширила портфель решений для резервного копирования и восстановления данных

Системный интегратор «Кит-системс» получил партнерскую авторизацию компании «Киберпротект», российского разработчика программного обеспечения для резервного копирования и восстановления физических, виртуальных и облачных сред, создания масштабируемых ИТ-инфраструктур и хранилищ, защищенного обмена файлами и предотвращения утечки данных.

В последние годы количество кибератак на корпоративные информационные системы неуклонно растет вместе с их сложностью. Одновременно смещается их фокус: если еще недавно основной целью злоумышленников было получение прибыли противозаконными методами, то сегодня вектор смещается в сторону критически важных сервисов, недоступность которых способна нанести непоправимый ущерб бизнесу. Также нельзя списывать со счетов халатное отношение отдельных сотрудников к работе с конфиденциальной информацией, недостаточный контроль доступа и ряд других факторов, обуславливающих необходимость надежной защиты данных и корпоративных ИТ-инфраструктур.

В портфеле «Киберпротекта» представлены решения для создания программно-определяемых центров обработки данных, построения надежной, доступной и масштабируемой инфраструктуры со средствами управления и мониторинга, система резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков, полнофункциональное DLP-решение для защиты от утечки данных, а также корпоративное решение для синхронизации и безопасного обмена файлами.

Авторизация в рамках партнерской программы открыла «Кит-системс» доступ к широкому спектру ресурсов – от инструментов продаж до технической и маркетинговой поддержки, которые позволяют специалистам «Кит-системс» развивать компетенции в области технологий и решений для резервного копирования и восстановления данных, а также предоставлять клиентам высочайший уровень проектного сервиса. Интегратор планирует использовать разработки вендора в составе инфраструктурных проектов и поставлять их обособленно. Также заказчикам доступны услуги сервиса и технической поддержки «Киберпротекта».

«Мы планомерно развиваем продуктовый портфель в области информационной безопасности, чтобы обеспечить доступность и целостность критически важных данных на всех этапах их жизненного цикла, – отметил Вадим Гусеналиев, заместитель генерального директора, коммерческий директор «Кит-системс». – Решения «Киберпротекта» широко востребованы в бизнесе и госсекторе, и для многих предприятий стали корпоративным стандартом систем резервного копирования и восстановления данных. Сотрудничество с вендором позволит нам создавать и масштабировать гибкие, масштабируемые и отказоустойчивые инфраструктуры на базе отечественного и зарубежного оборудования».