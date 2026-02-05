Разделы

Банк «Русский Стандарт»: 48% кредитов оформляется в онлайне

Банк «Русский Стандарт»: 48% кредитов оформляется в онлайне. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Банк Русский Стандарт изучил особенности кредитных заявок россиян в 2025 году.

Самые популярные цели на кредит, указанные в заявках клиентов при оформлении потребительского займа в банке «Русский Стандарт» в 2025 г., выглядят следующим образом: траты на жилье (деньги на ремонт, недостающая сумма для покупки квартиры или строительства частного дома); крупные покупки; транспорт (недостающая сумма для покупок авто, мотоцикла, квадроцикла, снегохода, катера, моторной лодки и т.п.).

Как выяснилось, россияне предпочитают оформлять кредиты наличными в онлайне. Так, по данным банка, доля онлайн-заявок в их общем количестве в 2025 году составила 48%, а офлайна – 52%.

Интересный факт: на женщин в 2025 г. пришлось 57% заявок на кредит, а на мужчин оставшиеся 43%.

Чаще всего клиенты выбирают срок кредитования – 60 месяцев. На втором месте по популярности – кредиты на 36 месяцев.

Методология: в рамках исследования были изучены все заявки на кредиты наличными в банке «Русский Стандарт» в 2025 г.

