В «Росатоме» разработали коаксиальный кабель для сверхпроводниковых квантовых компьютеров

Ученые Топливного дивизиона «Росатома» из Бочваровского института создали коаксиальную кабельную сборку для квантовых компьютеров на сверхпроводниковой платформе, а также разработали технологию производства такой продукции. Проект был выполнен в рамках Единого отраслевого тематического плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ госкорпорации «Росатом». Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Для успешного решения этой задачи использован многолетний опыт материаловедов «Росатома» в создании сверхпроводников для научных проектов класса «мегасайенс». Коаксиальная кабельная сборка, которая была разработана для использования в криостате квантового компьютера, изготовлена из сверхпроводящего ниобий-титанового сплава. Это изделие создано специально для функционирования при экстремально низких криогенных температурах (несколько милликельвинов или около -273 градусов Цельсия). Конструкция обеспечивает низкие энергетические потери при передаче сигнала и низкую теплопроводность, что критически важно для стабильной работы сверхпроводящих кубитов (элементарный компонент квантового компьютера, физически построенный на основе явления сверхпроводимости).

Совместно с индустриальными партнерами уже изготовлено порядка 200 метров готового кабеля в двух типоразмерах. Эта продукция предназначена для испытаний в реальных условиях эксплуатации на квантовых компьютерах ведущих российских технических университетов и исследовательских центров.

«Преимущество нашей разработки - отсутствие трещин и повреждений при термоциклировании, то есть повторяющихся изменениях температуры (от комнатной до температуры жидкого гелия). Кабель сохраняет свои свойства вплоть до десяти циклов охлаждения и нагрева, обеспечивая высокую надежность и долговечность эксплуатации. Кроме того, нам удалось добиться низкого затухания сигнала в диапазоне высоких частот при криогенной температуре, что также является одним из ключевых требований для квантовых вычислений», - сказал заместитель директора научного отделения технологии сверхпроводящих и функциональных материалов Бочваровского института Максим Алексеев.