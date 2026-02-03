В Подмосковье арбитражные управляющие получат данные о технике должников через новый онлайн‑сервис

На портале госуслуг Московской области запустили новый цифровой сервис для арбитражных управляющих. С его помощью можно в течение суток получить сведения о технике, зарегистрированной за должником. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Арбитражный управляющий просто подает запрос через сервис. Система автоматически проверяет его полномочия и данные должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если все подтверждено, сервис запрашивает информацию о технике. В течение суток в личный кабинет заявителя на регпортале приходит справка, подписанная электронной подписью», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Арбитражные управляющие – физические лица, которые назначены судом для управления имуществом должника во время процедуры банкротства.

С помощью сервиса «Сведения о технике должника для арбитражных управляющих» можно бесплатно получить данные о самоходных машинах, зарегистрированных в Управлении Гостехнадзора Московской области на должника, в рамках дел о банкротстве.

Кроме того, на региональном портале работает комплексная услуга «Предоставление сведений арбитражным управляющим», которая позволяет по одному заявлению получить подробные сведения о должниках и их имуществе сразу от региональных органов и муниципалитетов.