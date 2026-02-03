Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье арбитражные управляющие получат данные о технике должников через новый онлайн‑сервис

На портале госуслуг Московской области запустили новый цифровой сервис для арбитражных управляющих. С его помощью можно в течение суток получить сведения о технике, зарегистрированной за должником. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Арбитражный управляющий просто подает запрос через сервис. Система автоматически проверяет его полномочия и данные должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если все подтверждено, сервис запрашивает информацию о технике. В течение суток в личный кабинет заявителя на регпортале приходит справка, подписанная электронной подписью», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Арбитражные управляющие – физические лица, которые назначены судом для управления имуществом должника во время процедуры банкротства.

С помощью сервиса «Сведения о технике должника для арбитражных управляющих» можно бесплатно получить данные о самоходных машинах, зарегистрированных в Управлении Гостехнадзора Московской области на должника, в рамках дел о банкротстве.

Кроме того, на региональном портале работает комплексная услуга «Предоставление сведений арбитражным управляющим», которая позволяет по одному заявлению получить подробные сведения о должниках и их имуществе сразу от региональных органов и муниципалитетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Партнерские программы облачных провайдеров 2026

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще