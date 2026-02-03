Разделы

«Практикон» автоматизировала сеть АЗС «Трасса» с использованием системы «1С:АЗС»

Компания «Практикон» реализовала проект по автоматизации сети АЗС «Трасса», принадлежащей «ЕвроТранс», независимому топливному оператору.

Важной частью инфраструктуры сети «Трасса» стали рестораны нового формата, предлагающие разнообразное меню и высокий уровень кухни, место, где можно провести время с комфортом и отдохнуть во время путешествия.

Одно из ключевых направлений развития сети АЗС «Трасса» – электротранспорт: почти на всех АЗС «Трасса» установлены и активно эксплуатируются быстрые электрозарядные станции – более 240 кВт.

Ранее для автоматизации работы АЗС использовалась система немецкой компании Scheidt & Bachmann, однако в связи с её уходом с российского рынка и прекращением технической поддержки было принято решение о переходе на новое решение.

После многоступенчатого отбора для автоматизации была выбрана система «1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис» — совместная разработка фирмы «1С» и компании «Практикон».

Проект стартовал в 2024 г. На первом этапе была автоматизирована работа центрального узла розницы для взаимодействия с АЗС и ведения единых справочников. Также была разработана интеграция с системой «:Управление торговлей», которая продолжает дорабатываться под актуальные бизнес-требования «ЕвроТранса».

В ходе проекта были успешно реализованы интеграции с системой лояльности, топливными терминалами и онлайн-сервисами оплаты, такими как «Яндекс.Заправки» и «е100». Также была обеспечена поддержка работы с маркированными товарами, включая выполнение требований системы «Честный знак».

По результатам проекта на всех АЗС «Трасса» внедрена и активно используется система «1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис». Она обеспечивает автоматизацию ключевых операций: реализацию нефтепродуктов, продажу товаров в магазине, работу кафе, а также управленческие функции для руководителей АЗС и товароведов. На каждой станции автоматизировано от 5 до 8 рабочих мест. В настоящее время рассматриваются планы по дальнейшему развитию и масштабированию проекта.

