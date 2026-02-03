Разделы

ГК «Цифра» вывела на рынок систему контроля загрузки дорожных самосвалов: решение прошло успешные испытания

ГК «Цифра» завершила испытания новой российской системы контроля загрузки дорожных самосвалов (СКЗ-ДС). Результаты тестов подтвердили точность работы технологии и открыли путь к промышленному внедрению. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Суммарная экономия для предприятия с парком до 100 машин составит от 20 до 55 млн руб. в год. Срок окупаемости решения — до шести месяцев.

СКЗ-ДС — это цифровое решение, предназначенное для мониторинга загрузки дорожных самосвалов. СКЗ-ДС позволяет в режиме реального времени контролировать вес перевозимого груза, количество рейсов, техническое состояние техники и соблюдение норм загрузки. Система интегрируется в действующие процессы предприятия и повышает эффективность использования парка машин, производительность и безопасность на дорогах общего пользования.

Специалистами подсчитано, что внедрение СКЗ-ДС на один автомобиль обеспечивает прямую экономию на:

– Штрафах. Около 300 тыс. руб. в год. Предотвращение одного штрафа окупает систему для одного автомобиля.

– Расходах на ремонт и запчасти. Такие траты сокращаются на 100-150 тыс. руб. в год.

– Убытках от простоев. Система позволяет сократить объем недополученной из-за ремонтов выручки на 60-100 тыс. руб. в год.

– Затратах на топливо. Удельный расход топлива снижается на 7–8% за счет исключения недогрузов.

Испытания проходили на самосвалах Mercedes в суровых климатических условиях и на участках с ограниченной инфраструктурой.

В ходе калибровочных и приемочных испытаний: система показала точность измерений с погрешностью менее 10%; продемонстрировала соответствие требованиям как в статическом, так и в динамическом режимах работы.

«Мы уже несколько лет успешно развиваем систему контроля загрузки и топлива для карьерной техники в горнодобывающей отрасли и видим, насколько востребованы такие решения. Благодаря прозрачному учету рейсов и автоматическому контролю загрузки мы сможем повысить производительность техники. Опыт показал, что задачи точного контроля загрузки самосвалов, расхода топлива и бережной эксплуатации техники актуальны и в других секторах — например, в строительстве и транспортной логистике», — сказал Николай Годунов, исполнительный директор дивизиона «Горная промышленность» ГК «Цифра».

Уже планируется пилотное внедрение системы на 20 дорожных самосвалах с последующим масштабированием решения в Сахалинской области.

