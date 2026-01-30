Pragmacore 360 представила обновление платформы

Pragmacore, малая технологическая компания и резидент «Сколково», разработчик цифровой экосистемы для управления строительством, представила масштабное обновление платформы. Оно среди прочего позволит повысить точность планирования и бюджетирования строительных проектов.

В модуле «Исполнительная документация» теперь можно автоматически заполнять акты о выполненных работах — сервис подтягивает данные из паспорта объекта, а также информации по контрагентам и сотрудникам из раздела Общий журнал работ (ОЖР). А в блоке «Планирование и управление работами» можно автоматически формировать графики строительно-монтажных работ на основе нормативных трудозатрат и установленных лимитов (временных, по персоналу и технике).

Команда обновила и модуль «Ценообразование». Среди новых функций — базисно-индексный метод расчета лимитированных затрат по видам работ. Он позволяет рассчитывать затраты, исходя из текущего индекса инфляции. Благодаря этому можно привести нормативные расценки в актуальные рыночные цены, точнее анализировать текущие расходы по проектам и прогнозировать объем будущих затрат.

Обновились и другие модули. Так, в блоке «Бюджет проекта» при планировании бюджета проекта пользователь теперь может вручную указать актуальные цены на материалы и необходимую налоговую ставку и свободно группировать статьи доходов и расходов, не ограничиваясь шаблонными схемами. В блоке «Управление проектированием» можно формировать произвольные виджеты на экране проекта для быстрого доступа к ключевой информации, а также создавать акты приема передачи (накладные) для отправки чертежей и документов заказчику или другим отделам.

В модуле «Строительный контроль» появились готовые формы для документов – теперь проще составлять предписания и акты. В «Бюджете проекта» при загрузке файлов с выполненными работами теперь видно все детали внутри документа – это помогает глубже анализировать расходы.

«Наша цель — создать единую цифровую среду, где данные из разных модулей дополняют друг друга. И благодаря этому обновлению мы теперь на шаг ближе к полностью прогнозируемому управлению проектом. Автоматизация заполнения документов, интеллектуальное планирование от трудозатрат и точные методы бюджетирования сокращают время на рутину и позволяют принимать верные решения, основанные на актуальных и достоверных данных», — отметил Кирилл Поляков, основатель Pragmacore.